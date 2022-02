Ve Warzone se opět objevil nechvalně proslulý cheat

Je to pořád dokola. Call of Duty: Warzone trpí problémem s hackery a podvodníky, vývojáři se snaží bojovat implementací co nejsofistikovanější ochrany, ale nepoctiví hráči si vždycky najdou cestičku, ať už se autorský tým snaží sebevíc.

Otravné hacky mají řadu podob, ať už jde o aimboty, létající auta či incognito režim, při kterém není viditelné jméno hackera. Zdaleka nejproblematičtějším je ale takzvaný god mode, tedy hack, díky němuž je uživatel imunní vůči veškerému poškození. Hrát s nesmrtelností nás možná kdysi bavilo v prvním Doomu, v kompetitivním battle royale ale nemá místo.

Právě tento hack se ale právě začal znovu objevovat i na mapě Caldera, což ukazuje, že se jeho autorům povedlo obejít anticheat systém Ricochet. Naposledy jej hráči vídali ještě na Verdansku a komunita mohla doufat, že s přechodem do Pacifiku je s nesmrtelností amen. Nyní se ale naplnily ty nejhorší obavy.

Na Redditu se můžete podívat na video, které přítomnost tohoto hacku potvrzuje, nebo aspoň velmi důrazně naznačuje. Pokud jeho autor neměl extrémní smůlu, vypadá to, že mají autoři zas co dělat, aby se tento problém nerozhořel ve větší míře.