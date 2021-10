Halloween dorazil do Call of Duty a hráči už jsou naštvaní

Halloweenský event dorazil do Call of Duty: Warzone, nevypadá to ale, že by letos nadělal hráčům mnoho radosti. Na komunitních fórech už se objevují zvěsti, že oproti loňskému roku nestojí strašidelná událost za nic.

Na vině je podle všeho nepochopitelné rozhodnutí lekat hráče skrz náhodné hlasité zvuky a animace, které zaberou celou obrazovku. To je pochopitelně extra nepohodlné především v přestřelkách a nespokojení fanoušci navíc podotýkají, že jejich kvalita je nestandardně nízká.

Diskuzemi se vine velmi nevšední motiv; hráči se původně báli, že letošní Haunting of Verdansk bude pouhou kopií toho loňského, nyní by si ale přáli, aby tomu tak skutečně bylo. V loňském roce bylo populární battle royale okořeněno především tím, že zabití hráči se vraceli na bojiště v roli masožravých zombies a mohli si užívat hru dál.

Letos vývojáři sází na režim Ghosts of Verdans, ve kterém se zabití hráči změní na duchy a pokud se jim povede získat tři duše, mohou se respawnovat. Útočit mohou kromě svých týmových kolegů na kohokoli, bránit jim v tom může jen posvěcená půda. Čím vyšší je vystrašení hráčů, tím pravděpodobnější je spuštění lekacích animací, správa hodnoty strachu je tak dalším mechanismem, který během zabíjení soupeřů musíte řešit.

Halloweenský event s sebou přináší řadu bonusů, mimo jiné kostým Ghostface z Vřískotu a králíka Franka ze snímku Donnie Darko.