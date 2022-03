Hráči vítají informaci, že Call of Duty příští rok nevyjde

Letos na podzim se sice ještě pravidelného vydání dalšího dílu série Call of Duty dočkáme, příští rok by si ale série měla dát poprvé za 18 let pauzu. Od roku 2005 totiž vycházela s železnou pravidelností každý podzim, v Activisionu se ale rozhodli, že příští díl, který bude mít na svědomí studio Treyarch, dostane trochu víc péče.

Zajímavé je, že komunita toto rozhodnutí přijala velmi pozitivně. Vyplývá to alespoň z průzkumu, který udělal významný účet Charlie Intel, který se Call of Duty zabývá, na Twitteru. Podle jeho výsledků je skoro 92 procent respondentů pro, aby v roce 2023 nový díl nevyšel.

Samozřejmě je třeba dodat, že se hlasování účastnilo zhruba 16 a půl tisíce hráčů, což je v kontextu prodejů mizivé číslo, dá se ale očekávat, že právě sledující Charlie Intelu patří mezi to opravdu tvrdé jádro. Objevily se ovšem samozřejmě i negativní reakce, zpochybňující schopnost letošního dílu udržet pozornost po dlouhé dva roky.

What's your thoughts on the news from this week of no premium Call of Duty in 2023 (Treyarch getting an extra year): good thing? bad thing? pic.twitter.com/DmOlah57X1