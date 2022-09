Insider odhaluje další detaily o Call of Duty: Warzone 2

Call of Duty: Warzone 2 má podle uniklého interního dokumentu Activisionu nahradit stávající prvotinu letos 16. listopadu. Ani blížící se datum vydání ale nezapříčinilo větší informační smršť z oficiálních kanálů. Zatím se tedy musíme spolehnout především na různé zvěsti od insiderů, kteří mají k vývojářům blízko.

Jedním z nich je například streamer Metaphor, který nyní přišel se seznamem prvků, které prý můžeme ve hře očekávat. Už v srpnu tento člověk tvrdil, že hrál multiplayer chystaného Modern Warfare II i novou verzi Warzone a lákal natěšené fanoušky na to, že pokračování populárního battle royale má mnohem hezčí grafiku a detailnější prostředí.

V aktuálním seznamu figurují třeba informace o tom, že na mapě budeme pravidelně potkávat náhodná NPC, nijak ovšem nespecifikuje, zda půjde o počítačem řízené protivníky, nebo bude interakce s nimi mít nějaký hlubší smysl. Už v minulosti se ale objevily zvěsti o tom, že problémy s nedostatkem hráčů by ve Warzone mohli vyřešit boti ovládaní umělou inteligencí.

Vymizí prý mechanismus toxického oblaku, který je nahrazen prašnou bouří, nově budeme moci ustřelovat kola z vozidel. Navíc budou ve hře batohy různé velikosti, do kterých se tím pádem vejde různé množství předmětů. Už v minulosti se spekulovalo o tom, že by se do (staro)nového Call of Duty měla vrátit mapa Highrise, což Metaphor potvrzuje s dodatkem, že vrtulník v ní bude možné používat.

Samozřejmě je třeba všechny uvedené informace brát s rezervou, protože nepocházejí přímo od vývojářů nebo z vydavatelství Activision Blizzard. Vše se ale dozvíme již relativně brzy, Call of Duty: Modern Warfare II dorazí na pulty obchodů 28. října letošního roku.