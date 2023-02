Letos možná nakonec vyjde plnohodnotné Call of Duty. Hráči nejsou nadšeni

Letošní rok měl bezprecedentním způsobem otřást jistotami, na které se můžeme spoléhat už půl druhé dekády. Vydavatelství Activision se totiž v minulosti nechalo slyšet, že Call of Duty: Modern Warfare II dostane dvouletý životní cyklus, a tím pádem v roce 2023 nový díl nevyjde.

Posléze se začalo z náznaků spekulovat o tom, že by vývojáři mohli připravovat aspoň příběhové rozšíření, nyní to ale vypadá, že vydvatelství z původních plánů ustupuje a dost možná letos na podzim dostaneme "další prémiový titul ze série Call of Duty". Letošní díl by přitom mělo vyvíjet studio Treyarch, které se stará především o subsérii Black Ops. Její poslední díl jsme dostali v roce 2020. Zároveň se očekávalo, že dvouletý životní cyklus dostane právě i hra od Treyarchu, která měla původně vyjít v roce 2024.

Během prezentování finančních výsledků uplynulého kvartálu ale ze strany Activision padla zpráva, že firma počítá s uvedením prémiového Call of Duty v roce 2023 a v dalších letech. Ať už to skutečně bude zbrusu nová hra, nebo jen rozšíření, které je za novou hru maskováno, mnozí hráči na sociálních sítích a fórech nemají radost.

Důvodem je prostý fakt, že navzdory vysoké ceně Modern Warfare II nedostávají dostatečné množství nového obsahu, a to jak v rámci multiplayeru, tak pro battle royale režim Warzone 2.0. Na Redditu už se někteří snaží vytvořit dostatečně silnou platformu k tomu, aby mohli proti vydání nového Call of Duty vznést citelný protest jeho bojkotem. Na druhou stranu se najde velká spousta těch, kteří tvrdí, že za své peníze dostali stovky hodin zábavy a cena jim přijde fér.

Faktem je, že žádné konkrétní představení plánů pro letošní podzimní sezónu ze strany Activisionu zatím nepřišlo. Uvidíme, zda se prozatím jedná o bouři ve sklenici vody, nebo jestli firma skutečně bude chtít prodávat datadisk pro Modern Warfare II za 70 dolarů.