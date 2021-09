Matchmaking podle skillu by měl z Call of Duty zmizet, myslí si Scump z týmu OpTic

Seth Abner, známý pod přezdívkou Scump, je profesionálním hráčem Call of Duty z týmu OpTic, který se mimo svou esportovou kariéru věnuje streamování a tvorbě videí. Ještě před uvedením nového Call of Duty: Vanguard si postěžoval na to, jakým způsobem momentálně funguje matchmaking. A má pro to svůj důvod.

V současné podobě totiž hra spojuje hráče na podobném levelu, a tedy na zhruba podobné úrovni skillu. V minulosti podobný systém do hry implementován nebyl, a tak se stávalo, že zkušení hráči vstoupili do hry s úplnými nováčky, což přirozeně znamenalo brutální jatka, pro jednu stranu možná zábavná, pro tu druhou frustrující.

Scump si nicméně tyto takzvané pub-stompy pochvaloval a dělal z nich i videa, kde například dokázal dosáhnout skóre 88 killů bez jediné smrti. Abner proti skill-based matchmakingu vystupuje už od jeho implementace v dobách Call of Duty: Black Ops 2, tvrdí, že ve hře tato možnost nemá místo a měla by se vstahovat pouze na Ranked zápasy.

Její přítomnost v běžných režimech dělá dle jeho názoru z každého jednotlivého zápasu grind a není možné si odpočinout, když vám štěstěna nadělí méně schopné soupeře. Patrně nejvíc mu ale vadí, že v tomto prostředí nemůže tvořit zmiňovaná pub-stomp videa, která mu generovala slušnou sledovanost a popularitu.