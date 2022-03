Mladý Angličan vyrazil bojovat na Ukrajinu. Zkušenosti má jen z Call of Duty

Možná jste v minulosti slyšeli o hře America's Army, kterou americká armáda využívala jako způsob nabírání nových mladých rekrutů. Možná vám ani neunikl nápad využít hráče jako budoucí operátory bojových dronů, který se objevil pár let zpátky. Snad každému soudnému člověku ale dojde, že voják mířící do bojové operace potřebuje především kvalitní a reálný výcvik.

Právě to zřejmě uniklo mladému muži z anglického Warringtonu, toho času zaměstnaného u fastfoodového řetězce Subway. Devatenáctiletý Jamie se po zhlédnutí zpráv z Ukrajiny rozhodl vyrazit zemi na pomoc, a tak si zakoupil letenku do Polska a napsal Londýnské organizátorské společnosti, že chce pomoci. Zatajil ovšem, že nemá žádné bojové zkušenosti, zbraň reálně nikdy nedržel v ruce a své znalosti čerpá z Call of Duty.

Jamieho matka médiím sdělila, že se o existenci Ukrajiny dozvěděl pár dní po ruské invazi a od té doby ji zasypával otázkami a vyhledával si informace na YouTube. Šokuje ji, že je tak snadné během několika hodin vyplnit přihlášku a odjet do války a že jím udané informace nebyly pečlivě prověřeny. Jamieho strýc podotýká, že z právního hlediska je Jamie dospělý, ale v mailu, který poslal, byly pravopisné chyby, které měly organizátora dobrovolnické výpravy upozornit, že něco není v pořádku.

Nezbývá než doufat, že se Jamie vrátí ke skládání Subway sandvičů v pořádku a že prozření, že reálná válka není úplně jako Warzone nebo Team Deathmatch ve Vanguardu nebude příliš bolestivé.