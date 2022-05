Nový režim pro Modern Warfare 2 může zachránit sérii, myslí si Scump

Call of Duty: Modern Warfare 2 sice zatím odhalilo jen své logo a na oficiální představení pořád čekáme, s blížícím se termínem se ale objevuje čím dál více úniků a zaručených zpráv od různých insiderů. Jedním takovým je i existence nového herního režimu jménem DMZ, který má připomínat populární (a extrémně tuhý) Escape from Tarkov.

O tomto módu se špitá už od loňského podzimu a podle řady zdrojů má obsahovat řadu unikátních a pro sérii Call of Duty nezvyklých aspektů. Cílem má být získávání kořisti napříč několika mapami a následný úspěšný únik. Základním prvkem hratelnosti je vyvažování rizika, střety s nepřáteli vám sice mohou přinést lepší kořist, při smrti ale nejspíš přijdete o všechno.

Režim přirozeně zatím nebyl oficiálně potvrzen a veškeré informace je tedy třeba brát s rezervou. Vyjadřují se k němu ale už i hvězdy progamingové scény, jako je třeba Seth Abner alias Scump z týmu OpTic. V posledním OpTic Podcastu zmínil, že pokud tento režim Infinity Ward do hry skutečně implementují, mohlo by to zachránit Call of Duty, které momentálně přešlapuje na místě a rapidně ztrácí zájem publika.

Scump dále popsal, v čem je hratelnost Escape from Tarkov tak návyková. Souboje s lépe vyzbrojenými protivníky a napětí ze získávání kořisti jsou prý neskutečně zábavné a drží hráče přikované k obrazovce. Přesně takový typ obsahu nyní Call of Duty potřebuje jako sůl a v kombinaci s inovovaným režimem Warzone by DMZ mohlo uhodit hřebíček na hlavičku.

Na Modern Warfare 2 čeká komunita fanoušků série jako na smilování, aktuální Vanguard byl ve Spojených Státech v prodejích překonán i Elden Ringem, který by měl mít tradičně mnohem menší hráčskou základnu. Propady v popularitě ale pro sérii nejsou ničím novým, stačí vzpomenou na ročník 2016 a Infinite Warfare.