Únik informací poskytl první detaily o Warzone 2. Bude se podobat Blackoutu

Když si vydavatelství Activision Blizzard potřebovalo naklonit hráče kvůli potížím aktuálního dílu Call of Duty a cheatery zamořenému battle royale Warzone, přišlo nejen s informací, že letošní ročník dělají úspěšní Infinity Ward a bude spadat do populární subsérie Modern Warfare, ale také uvedlo, že Warzone dostane plnohodnotné pokračování místo pravidelného výročního update.

Ačkoli jsme zatím o nové verzi tohoto battle royale oficiálně nic moc neslyšeli, tedy kromě toho, že půjde o přelomový a inovativní titul v rámci žánru, insider Tom Henderson nyní přišel s několika střípky, které aspoň trochu ozřejmují plánovanou podobu hry. S ohledem na to, že se ale nejedná o informace přímo od vývojářů či vydavatele, je prozatím třeba brát je s rezervou.

Henderson nicméně uvádí, že pokračování Warzone má v určitých ohledech připomínat battle royale režim Blackout pro Black Ops 4, s nímž se do tohoto segmentu Call of Duty vydalo vůbec poprvé. Pojítkem mezi Warzone a Blackoutem má být využívání částí multiplayerových map pro vybudování celkového bojiště. Mapy, které tak budete hrát v multiplayeru Modern Warfare 2, budou součástí takzvaných Places of Interest ve Warzone 2.

Dokonce už víme i o několika příkladech. Ve Warzone mají figurovat mapy Highrise, Quarry, Terminal a Afgan, tím ale výčet nekončí. Objevit by se prý mohla i mapa Mountain Town, případně Favela. Uvidíme, do jaké míry jsou jeho zdroje přesné. Představení letošního dílu Call of Duty je očekáváno v příštích týdnech, uvidíme, zda totéž platí i pro novou Warzone.