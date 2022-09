Odstraňte letecké údery z Warzone, žádají hráči po turnaji o 100 tisíc dolarů

World Series of Warzone jsou největší esportovou událostí, která se CoD: Warzone týká, a mnoho pozornosti je věnováno segentu Solo Yolo, ve kterém si vítěz může odnést pohádkových 100 tisíc dolarů. Taková akce samozřejmě na účastníky klade nemalé nároky a pro mnohé se může stát naprosto zásadním momentem kariéry.

Bohužel v letošním turnaji došlo k situaci, která mnohé účastníky i publikum donutila vznést zásadní požadavek na vývojáře hry. Týkala se hráče Rhyse ‘Rated’ Price, který se dostal až mezi osmnáct posledních přeživších. Když se následně skryl uvnitř budovy na výhodném místě a číhal na nepřátele, byl náhle zabit s pomocí Precision Airstriku, který jej zabil přes strop domu.

Krátce po ukončení turnaje se jeho bývalý týmový parťák z Warzone Duos s přezdívkou Aydan vydal na Twitter a v krátkém postu požádal vývojáře, aby Precision Airstrike ze hry odstranili a k podobným, z jeho pohledu neférovým situacím už nedocházelo.

Petition to get these things out of the game? pic.twitter.com/bDbRnLjwA8