Potvrzeno: Příští CoD vyvíjí Infinity Ward. Vanguardu se nedaří

Activision Blizzard včera zveřejnila finanční výsledky za uplynulé období a kromě jiného z nich vyplynulo, že se Call of Duty: Vanguard nedaří tak dobře, jako jeho předchůdci z roku 2020. Záhy se na sociálních sítích ozval oficiální účet studia Infinity Ward a potvrdil to, co jsme čekali - letošní díl vyvíjí právě ono.

Spekulace hovoří o tom, že se letos dočkáme dalšího pokračování podsérie Modern Warfare. Ve tweetu nás studio nabádá slovy "Stay frosty" k tomu, abychom zůstali připraveni, přezdívku Frost měl přitom jeden z hratelných hrdinů Call of Duty: Modern Warfare 3 z roku 2011. Může ale také nemusí jít o náznak dalšího návratu známé postavy.

V rámci setkání s investory pak padl příslib, že v Infinity Ward vzniká přelomový díl s největšími ambicemi v historii, který bude zasazen do široce populárního prostředí. Podobná prohlášení jsou vstříc investorům běžná, faktem ale je, že Modern Warfare z roku 2019 je zdaleka nejlepším dílem Call of Duty za poslední roky a série nutně potřebuje jeho úspěch zopakovat.

Uvidíme, jaké změny čekají Call of Duty: Warzone, spekuluje se o tom, že by místo tradičního updatu přicházejícího s novým dílem měli vývojáři přinést regulérní pokračování.