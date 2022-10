Příští Call of Duty by mohlo být Advanced Warfare 2 od Sledgehammer Games

Zatímco většina fanoušků série Call of Duty netrpělivě očekává 28. říjen, kdy konečně dorazí nový díl série s podtitulem Modern Warfare 2, na internetu se už objevují spekulace o tom, jaké by mohlo být to další. Leaker s přezdívkou RaplhsValve přišel s informací, že se chystá pokračování Call of Duty: Advanced Warfare.

To vyšlo v roce 2014 a přeneslo nás do relativně nedaleké budoucnosti. Ve hře se objevily exo-suity, pamětihodné je také obsazení Kevina Spaceyho v jedné z hlavních rolí. Právě toto Call of Duty navíc dalo vzniknout známému memu "Press F to pay respects".

Podle insidera RalphsValve chtěli vývojáři ze Sledgehammer Games původně více prozkoumávat univerzum, které vytvořili s loňským Vanguardem, ten ovšem v popularitě propadl, a tak padlo rozhodnutí vrátit se ke starší subsérii. Ta je o poznání rychlejší a frenetičtější než současné díly, důraz na nevšední pohyb a rychlost v rámci značky vyvrcholil v nepříliš úšpěšném Infinite Warfare z roku 2016, doufejme, že si autoři vezmou ponaučení.

Podle zákulisních informací má Advanced Warfare 2 dorazit v roce 2025, tedy rok po prémiovém dílu, na kterém pracuje Treyarch. V příštím roce se naopak nového prémiového dílu Call of Duty nedočkáme vůbec, i tak má ale údajně Activision nějaká esa v rukávu.