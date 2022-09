Vývojáři Modern Warfare 2 reagují na zpětnou vazbu po beta testu. Hráči nejsou rádi

O víkendu proběhlo první kolo betatestování Call of Duty: Modern Warfare 2, prozatím jen na PlayStationu, ode dneška si betu budou moci vyzkoušet všichni bez ohledu na platformu, tedy pokud si hru předobjednali, zcela otevřený test začne až v sobotu.

Vývojáři z Infinity Ward samozřejmě už během minulého víkendu dostali velké množství zpětné vazby a požadavků, co by se do plné verze ještě podle názoru komunity mělo změnit. Na ty nejpalčivější už studio reagovalo na svém blogu a velké části příznivců neudělalo radost, protože s některými diskutovanými aspekty hry nic dělat nebude.

Týká se to například minimapy, na které v současném díle nejsou zobrazeny červené tečky na pozici hráčů, kteří střílí s netlumenou zbraní. Vývojáři říkají, že zkrátka nechtějí trestat hráče za používání zbraní a chtějí také inspirovat k tomu, aby se ostatní snažili aktivně hledat protivníky, ne jen běžet za červenou tečkou. Pozice nepřátel tak bude v současnosti odhalovat pouze UAV.

Další požadavek se týkal field upgradu Dead Silence, který by se podle mnohých měl stát spíše perkem, jako tomu bylo v minulosti. Dead Silence na 15 vteřin zcela utiší vaše kroky, jakékoli zabití protivníka navíc časovač restartuje, pokud se vám tedy daří, můžete být tiší i několik minut.

"Dead Silence je dalším horkým tématem, mnozí by ho rádi viděli jako perk namísto field upgradu," uvedli vývojáři z Infinity Ward. "Věříme, že pro zdraví hry je důležité, aby se rusheři nemohli pohybovat vysokou rychlostí bez následků. Dead Silence jako field upgrade vytváří rovnováhu mezi volností pohybu a předvídatelností boje."

Call of Duty: Modern Warfare 2 vychází na současné i minulé generaci konzolí a na PC 28. října.