Původní Warzone je znovu dostupná. Bohužel ji osekali na kost

Když se na jaře 2020 objevil free-to-play battle royale režim Warzone pro Call of Duty, jednalo se o masivní úspěch. Vývojáři se skvěle trefili do období, kdy se kvůli pandemii Covid-19 mnoho lidí zavřelo doma a hraní videoher prožilo bezprecedentní boom.

V následujících dvou letech si sice hra pořád udržovala početnou základnu fanoušků, obrovské množství hráčů ji ale opustilo kvůli řadě problémů, mezi které patřil třeba nedostatek nového zajímavého obsahu, ale především velké problémy s cheatery.

V minulém měsíci byla původní Warzone nahrazena zbrusu novým pokračováním, které už stihlo nalákat víc než 25 milionů uživatelů a vede si prozatím velmi dobře, i když si hráči už zase začínají stěžovat na rostoucí počet cheaterů i řadu technických problémů.

Vývojáři nicméně už v minulosti přislíbili, že ani stará Warzone nepůjde úplně k ledu, nýbrž že se po kratší pauze zas vrátí a nostalgií trpící hráči si ji budou moci zahrát. To se nyní stalo, ale bohužel je její současná podoba dost odlišná od toho, na co jste možná v minulosti byli zvyklí.

Warzone Caldera totiž obsahuje skutečně jen jednu herní mapu, ty tam jsou menší bojiště, jako populární Fortune's Keep či Rebirth Island. V současné době můžete hrát pouze sólo či týmové BR na Caldeře. Navíc to ani nevypadá, že by měli Raven Software jakékoli plány na tom v budoucnu něco měnit.

Je pochopitelné, že vývojáři nechtějí tříštit komunitu mezi dva tituly a navíc se teď plně soustředí na pokračování, pokud jste ale doufali, že se třeba s kamarády podíváte na Verdansk, nebo si zopakujete ty nejlepší momenty z první Warzone, máte asi už navždycky smůlu.