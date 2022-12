Scump ani po konci kariéry neopustí OpTic

Seth "Scump" Abner je považován za jednoho z nejlepších hráčů Call of Duty v historii, přesto se ve svých 27 letech rozhodl ukončit profesionální kariéru. Dojde k tomu po uzavření příštího ročníku CDL, který by se svým týmem určitě chtěl vyhrát, protože by to znamenalo, že by získal svůj druhý světový titul ve svém stém eventu.

Ať už tahle situace dopadne jakkoli, fanoušci už spřádají spekulace o tom, jakou další kariéru má Scump v plánu. Zcela logicky se z účasti v esportových kláních přeorientuje na tvorbu obsahu na streamovacích platformách, někteří si ovšem lámou hlavu nad tím, zda jeho příští kroky nepovedou do společnosti 100 Thieves.

Tato teorie se znovu objevila během jeho nedávných streamů, ale Scump ji zpochybnil: „Přechod do 100 Thieves? Neopustím OpTic, brácho," řekl Abner během svého streamu 7. prosince. „Vlastně nemůžu nic říct, ale OpTic neopustím na hodně dlouhou dobu, to si řekněme. Jsem zadaný. OpTic neopustím," dodal.

Objevily se spekulace, že Scump plánuje koupit vlastický podíl v OpTicu, což by ho logicky s organizací spojilo na dlouhé roky. Žádné konkrétní informace ani ovšem nejsou prozatím potvrzeny.