Šéf vývoje Warzone reaguje na kritiku. Zábava podle něj není pro každého

Call of Duty: Warzone momentálně není v optimálním stavu, fanoušci hru postupně opouštějí a aktuální event rozhodně mnoho radosti nenadělal. Zatímco v minulosti byla hra spíše vážná, v poslední době se vývojáři snaží napodobit úspěšné crossovery konkurence a po implementaci různých slavných filmových postav či spolupráci s populárním anime Attack on Titan se nyní na bojišti můžete setkat s Godzillou a Kongem.

Operation Monarch, jak je aktuální event nazýván, ovšem u hráčů moc neboduje, spíše naopak. Na Twitteru proběhla anketa, zda se jedná o úspěch či prohru a výsledek je v zásadě zdrcující. Celých 70% respondentů na účtu ModernWarzone vnímá event negativně. Problém je mimo jiné v tom, že zatímco autoři slibovali epické souboje mezi oběma monstry, bohužel se tito giganti na bojišti navzájem vyhýbají a ke střetům nedochází.

Nepříjemná zpětná vazba se zjevně dostává pod kůži i samotným vývojářům. Kreativní ředitel studia Raven Software Ted Timmins na otázku, co říká těmto výsledkům, odpověděl suše, že zábava zkrátka není pro každého. Defenzivní a pasivně agresivní přístup ale problémy Warzone nejspíš nevyřeší.

Na jeho slova samozřejmě reagovaly hlasy z komunity a zatímco někteří s Timminsem souhlasí a event nepovažují za žádnou katastrofu, jiní tvrdí, že to byla zábava asi tak na půl hodiny a neexistuje důvod, proč by se do hry měl člověk znovu vracet.

Ačkoli jsou výsledky ankety samozřejmě odrazem pouhého zlomku hráčů Warzone, faktem je, že aktivních uživatelů hry rapidně ubývá a Activision musí situaci urychleně řešit. Receptem má být vydání plnohodnotného pokračování, které snad dorazí v příštím roce.