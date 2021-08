Streamoval Warzone s cheaty. I tak byl jeho výkon zoufalý

Přítomnost hackerů je dlouhodobým problémem Call of Duty: Warzone, a to do té míry, že se kvůli němu ke hře otáčí zády řada slavných streamerů, kteří raději volí konkurenci v podobě Apex Legends. Vývojáři z Raven Software jsou si nepříjemné situace vědomi a jak jsme vás nedávno informovali, během jediného dne rozdali na 50 tisíc banů. Kromě toho snad už brzy do Warzone přibude nová anticheat ochrana.

Ani tato opatření ale mnohdy nestačí a drzost některých uživatelů nepovolených programů sahá až do té míry, že hraní s nimi dokonce streamují. Jeden takový dáreček ale nechtěně ukázal, že ani cheaty vás nespasí, pokud jste ve hraní Warzone naprosto zoufalí.

Hráč s přezdívkou Ponstermenus předvedl svůj "um" ve Warzone před necelými čtyřmi stovkami diváků, kteří rychle poznali, že používá zakázaný hack. Velmi rychle se ale také ukázalo, že navzdory tomu není schopen trefit prakticky cokoli a počáteční rozlícení se změnilo v posměch.

Záznam hry si můžete pustit sami a zhodnotit, jestli za takovou ostudu používání cheatů stojí. Je to ale jednoznačný důkaz toho, že když se chcete ve hraní zlepšit, je vhodnější starý dobrý trénink než používání cheatů, které mohou kazit zážitek ostatním a ještě na sebe pravděpodobně přivoláte spravedlivý trest v podobě banu.

Call of Duty: Warzone vstoupilo do páté sezóny, už zítra očekáváme event, který má odhalit zbrusu nový díl Call of Duty: Vanguard. Ten přinese druhoválečné zasazení, díky kterému bychom se snad konečně mohli dočkat nové mapy pro stále populární battle royale. Více než rok běžící Verdansk, který s Black Ops: Cold War dostal jen kosmetické úpravy, už přeci jen poněkud přesluhuje a nová mapa, zbraně a estetika by moha hře dodat trochu toho ztraceného lesku.