Vývojáři Warzone zřejmě konečně vyřešili ochranu proti podvodníkům

Call of Duty: Warzone má dlouhodobý problém s cheatery a vedle nedostatku nového smysluplného obsahu je to jeden z hlavních důvodů, proč hra ztrácí oporu u slavných streamerů. Vývojáři z Raven Software se situaci snaží řešit vlnami banů, ale v nedávné minulosti přislíbili také systémové řešení, které by mělo podvodníky odstranit jednou pro vždy.

Možná už jsou na docela dobré cestě, jak ukazuje video jednoho z hackerů. Hráč a TikToker s přezdívkou Rushman 360 sdílel video, ve kterém přiznává, že trochu hackoval, ale oproti minulosti si nemůže po banu zkrátka vytvořit nový účet a v používání nepovolených programů pokračovat.

Jak se zdá, Raven Software přišli s metodou, jak zabanovat uživatele na úrovni hardware, čímž by měli porušovatelé pravidel utrum. Rushman360 má sice po legraci, na druhou stranu ale ve svém videu uvádí, že je rád, že se vývojářům zřejmě podařilo vymýtit problém u samotných kořenů.

Call of Duty: Warzone čekají i jiné velké změny. S příhodem nového dílu Call of Duty: Vanguard bude tento režim hlouběji integrován do samotné hry, zároveň s ohledem na druhoválečné zasazení můžeme čekat i novou mapu a velmi pravděpodobně také množství dalších kýžených změn, které by populárnímu battle royale mohly vrátit mírně ztracený lesk.