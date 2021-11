Warzone by s příchodem nové mapy měl potkat reset, soudí hráči

Už v pátek vychází nový díl Call of Duty a podstatnou změnu čeká i battle royale režim Warzone. S ohledem na to, že novinka s podtitulem Vanguard přináší návrat do druhoválečného zasazení, je na čase poslat starý dobrý Verdansk spát a započít novou kapitolu na tropické mapě. Hráči by si ale nový začátek představovali ještě trochu jinak.

Na fórech se množí hlasy, které volají po kompletním resetu dosaženého progresu. Call of Duty: Vanguard a Warzone totiž přichází se zbrusu novým anti-cheat systémem Ricochet, který má jednou pro vždy konečně vyřešit zamoření podvodníky, s nímž se hra v současnosti potýká. Hráčům by tak přišlo fér, aby pod novým systémem všichni začínali na stejné startovní linii a dřívější cheateři nebyli zvýhodněni.

Jako jedno z řešení by připadalo v úvahu vytvoření nové záložky v Barracks, kde by hra zobrazovala dosažený progres a K/D ration z Verdansku, aby si hráč případně mohl zavzpomínat na své dřívější úspěchy. Zatím ale není jasné, zda se Activision k tak radikálnímu kroku odhodlá.

Nová mapa pro Warzone má pacifickou estetiku a nazývá se Caldera. Naskočit do ní budeme moci od 2. prosince.