Změny Battle Passu ve druhé sezóně Modern Warfare 2 budí rozpaky

Druháý sezóna Call of Duty: Modern Warfare II započala před pár dny a přinesla s sebou několik podstatných novinek, jako je třeba očekávaný Hardcore režim nebo implementace Ranked zápasů. Ne všechny změny ale udělaly hráčům radost.

Jednou z těch, které budí v lepším případě rozpaky, je nový Battle Pass, kterým se zájemci budou v rámci sezóny muset prokousat, aby vysbíraly všechny jeho odměny. Bohužel to vypadá, že vývojáři záměrně zpomalili progresi zhruba na poloviční rychlost, čímž komunitu rozhodně nepotěšili.

Samozřejmě se okamžitě vyrojily kritické hlasy, které říkají, že k finální 100. úrovni Battle Passu kvůli této změně dorazí skutečně jen málokdo a hra klade nerealistické časové požadavky. Na Redditu se třeba objevilo svědectví jednoho z hráčů, který hrál 45 minut a získal pouhý jediný bod na postoupení v Battle Passu.

To by znamenalo, že by pro odemčení všeho musel ve hře strávit skoro 64 hodin, a to v rámci příštích 53 dnů. Pro průměrného hráče je tedy kompletace Battle Passu dle jeho názoru zcela vyloučená, spousta zákazníků je tak diskvalifikována ze získání obsahu, za který zaplatili.

Systém Battle Passu se v novém díle Call of Duty výrazně změnil, namísto lineárního postupu po jednotlivých tierech si nyní hráči mohou vybírat z několika sektorů jakési mapy, kterou odměnu chtějí odemknout jako první. Uvidíme, zda Activision Blizzard na kritiku nějak zareaguje a časovou náročnost upraví.