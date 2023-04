Astralis dělají zásadní změnu, v A týmu dávají šanci nováčkovi

Legendární dánský hráč CS:GO Xyp9x byl poslán do akademického týmu Astralis, aby uvolnil místo pro příchod mladíka Alexandra "Altekz" Givskova v hlavní soupisce pro nadcházející období, uvedla dnes společnost Astralis.

Tato zpráva přichází jen den poté, co organizace oznámila, že Altekz nastoupí do hlavního týmu po neuspokojivém vystoupení celku na turnaji BLAST Paris Major Europe RMR B, které ho stálo účast na posledním květnovém CS:GO Majoru. Až do dnešního dne však nebylo jasné, že Xyp9x bude tím, kdo bude nahrazen.

Podle HLTV má Xyp9x v hlavním týmu vedle herního lídra gla1ve nejnižší hodnocení. Oba veteráni mají po 59 odehraných mapách v průměru podprůměrné hodnocení 0,97, takže dává smysl, že si organizace vybrala jednoho z nich, aby ho nahradil Altekz. Devatenáctiletý mladík má podle HLTV po 109 mapách v roce 2023 průměrné hodnocení 1,15, ale Astralis Talent hraje proti soupeřům druhé a třetí úrovně. Přesun do primárního týmu bude pro Altekze velkým krokem, ale zdá se, že Astralis věří, že je schopen tento skok zvládnout.

Xyp9x pro webové stránky Astralis řekl, že je zklamaný poté, co se nedostal na Major a udělá vše pro to, aby týmu pomohl, i kdyby to mělo v dohledné době znamenat hraní s akademickým týmem.

"Lidé, kteří jsou mi blízcí, vědí, že jsem týmový hráč, a i když si teď dávám od A týmu pauzu, budu vždy připraven pomoci organizaci a týmu, jehož jsem součástí od samého začátku. V akademickém týmu je mnoho talentovaných hráčů a já se těším, až jim budu pomáhat. Samozřejmě doufám, že mé zkušenosti a znalosti z nespočtu velkých mezinárodních turnajů mohou hráče ještě více pozvednout," řekl Xyp9x.