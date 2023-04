Tragická forma Astralis vyžaduje změny

Poté, co organizace povýšila jednoho z hráčů Astralis Talent na hlavní soupisku, je možné, že někdo

z hlavního CS:GO týmu brzy odejde.

Alexander "Altekz" Givskov byl povýšen do hlavního týmu, ale zůstává záhadou, zda někoho nahradí,

nebo zde bude šestým hráčem. Společnost Astralis nesdělila žádné podrobnosti o Altekzově roli v týmu,

kromě tvrzení, že si svými vysokými výkony vysloužil místo v hlavní sestavě.

Fanoušci vědí jen to, že to bylo rozhodnutí trenérů dát Altekzovi šanci v základní sestavě, jejíž součástí

bude v následujících týdnech.

"Díky Altekzzzově konzistentní a vysoké výkonnosti na soupisce talentů v průběhu roku 2023 a dokonce

i dříve se trenéři rozhodli zařadit ho na nadcházející týdny na hlavní soupisku," napsala organizace na

Twitter.

Je možné, že Astralis pouze zkoumá své možnosti, než Altekzovi vytvoří trvalé místo v hlavní sestavě.

Jako organizace je Astralis se čtyřmi hlavními trofejemi na kontě nejlépe dekorovanou organizací v

historii CS:GO. Tým se však nedokázal kvalifikovat na poslední akci v CS:GO sponzorovanou

společností Valve, BLAST.tv Paris Major.

Během kvalifikačního turnaje Europe RMR B dobře hráli pouze dva hráči týmu Astralis. Těmi byli

dev1ce a blameF. Všichni tři zbývající hráči měli podle HLTV katastrofické K/D nižší než 1,0. Takový

výkon je od hráčů jejich úrovně nečekaný. Mohl by znamenat, že pokud se Altekzovi bude dařit, mohl by

si vydobýt stálé místo v hlavní sestavě.