Dánští Astralis najímají kontroverzního podvodníka Hundena

Dánský CS:GO tým Astralis dokázal po svém založení v roce 2016 nasbírat velké množství úspěchů, především díky kvalitní a sehrané sestavě takových hráčů, jako byl dupreeh nebo dev1ce. Mezi lety 2017 a 2019 celek získal hned čtyři vítězství v CS:GO Majors a k tomu samozřejmě řadu dalších trofejí.

Od roku 2021 se ale tým trápí, problémy mu přinesl hlavně odchod několika zvučných jmen z hráčských i trenérských pozic a Astralis nezískal ani jednu trofej. Problémy pokračovaly v loňském roce, kdy se tým nedokázal kvalifikovat na listopadový IEM Rio Major. Tím pádem organizace vůbec poprvé od svého založení propásla velký turnaj organizovaný společností Valve.

Pro tým znamenal tento neúspěch významný budíček a došlo k velkým změnám v sestavě, k výměně trenéra a tak dále. V prosinci ovšem Astralis opustil dosavadní analytik Frederik Nielsen alias LOMME a organizace tedy musela tuto pozici zaplnit. Sáhla ovšem po velmi kontroverzní volbě.

Je jí totiž Nicolai Petersen alias Hunden, který byl usvědčen z podvodného zneužívání spectator bugu v době, kdy figuroval na pozici trenéra v organizaci Heroic. Za tento přešlap mu komise ESIC v roce 2020 dočasně zakázala trenérskou činnost, tím ale nebyl s problémy konec.

Když se totiž Hunden v roce 2021 ke koučování vrátil, stal se záhy jedním z mála, kteří dostali ban podruhé. Tentokrát byla důvodem tajná spolupráce s konkurenčním týmem, kterému měl Hunden poskytnout složku s taktikami Heroicu. Důvodem byla jeho touha změnit působiště, dostal ale dvouletý zákaz činnosti kvůli ohrožení integrity esportu.

Hunden tehdy obvinil hráče ze svého týmu, že o jeho zneužívání specator bugu věděli, čímž efektivně spálil všechny mosty a samozřejmě se dalo pochybovat o tom, zda jeho kariéra v esportu bude ještě pokračovat. Nyní víme, že míří do Astralis, a tak nezbývá než dánskému celku popřát co nejhladší průběh angažmá a co nejméně šrámů na pověsti.