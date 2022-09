Chystá se další ročník turnaje Red Bull Flick v CS:GO o 50 tisíc eur. Zapojit se můžete i vy

Counter-Strike: Global Offensive – Red Bull Flick je jedinečným turnajem, ve kterém mají amatérští hráči možnost změřit síly nejen s českými profesionály v rámci národních kvalifikací, ale i s globální špičkou na světovém finale v Kodani.

Jedná se o akci, kde amatér může porazit profíka. Setkávají se tu amatéři s profesionálními hráči, kteří se utkají v netradičním souboji 2 na 2 na speciálních mapách vytvořených pouze pro tento turnaj. To dává šanci i těm, kteří tuto hru normálně nehrají. Pokud chcete začít trénovat, mapy se dají stáhnout na redbull.cz/flick. Nejlepší strategie vyhraje lístky do Kodaně.

Cílem hry je udržet kontrolní body před svými protihráči. Oproti normálnímu CS:GO připomíná hra spíše „Capture the Flag“. Zápas je mnohem svižnější a díky upraveným mapám nabízí nový způsob mobility i strategie. To, že je turnaj skvělou příležitostí ukázat své hráčské umění, potvrzuje Adam Zouhar alias Neofrag, který je aktuálně členem prestižní organizace OG esport: „Turnaj Red Bull Flick je skvělá příležitost pro mladé hráče se ukázat a nabrat zkušenosti do budoucna. Kde jinde vám dají možnost vyzvat jedny z nejlepších hráčů světa?“

Dvojice z více než 30 zemí světa změří síly nejdříve v národních kvalifikacích. V České republice běží letos poprvé. Česká národní kvalifikace proběhne ve čtyřech kolech, v září 15., 22., 29. a 6. října. Dne 23. října proběhne národní finále v Autoklubu ČR v Praze, kde se vítězné týmy z kvalifikací potkají tváří v tvář i se špičkou české CS:GO scény jako GuardiaN, sAvana1, Manguss a další.

Nejlepší dvojice z národního kola si vyslouží nejen plně hrazenou cestu a pobyt v Kodani, ale hlavně vstupenku na předetapovou kvalifikaci přímo na jevišti finále Red Bull Flick Invitational, které proběhne 16. listopadu. V přímém přenosu tak budou dvojice bojovat o postup do ultimátního finále, v němž změří síly šestice amatérských hráčů s deseti vybranými profesionálními dvojicemi z nejlepších CS:GO týmů světa.

Přihlašování do národních kvalifikací probíhá přes stránku Faceit a přihlásit se může opravdu každý. Nadšenec, fanoušek i příležitostný hráč. Jednotlivá kola online kvalifikací bude možné sledovat na platformě Twitch u české esportové špičky z týmů Sampi, Enterprise a Entropiq.