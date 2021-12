Dočká se CS:GO konečně přechodu na Source 2 Engine? Náznaky tu jsou

O tom, že by Counter-Strike: Global Offensive mohl přejít na Source 2 Engine, se hovoří už minimálně pět let. Fanoušci na vylepšenou verzi hry na modernější technologii trpělivě čekají, nyní se ale zdá, že by svou trpělivost nemuseli zkoušet už moc dlouho.

Dataminer s přezdívkou Gabe Follower, který nedávno do Source 2 naportoval mapu Dust 2, odhalil důkazy, které naznačují brzkou zásadní změnu. Zmínky o CS:GO se objevily v Source 2 Workshop Manageru a také v posledním velkém updatu pro DotA 2.

Zvěsti o portu na novější verzi engine tu byly roky, nejintenzivněji však zaznívaly v loňském roce. Zprávy však naznačovaly, že společnost Valve plány na Source 2 zrušila kvůli problémům s kompatibilitou. Valve používá Source 2 ke změně dílčích částí CSGO, ale dosud odmítala přejít na celou hru. To se nyní možná mění.

ALSO, they've added "csgo" mention to Source 2 Workshop Manager



it's not a drill, RED SPY IS ON THE BASE https://t.co/I7ecq9ZAf7 pic.twitter.com/aRnhEy9kpW