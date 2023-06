Dupreeh se loučí s týmem Vitality

Vitality se po trumfu na posledním CS:GO majoru překvapivě zbavují dánské legendy Petera “dupreeh” Rasmussena, oznámila dnes organizace. Na jeho postu ho nahradí Shahar “flamez” Shushan, který je znám svým působením v OG.

Organizace tak ukončila rok a půl trvající spolupráci, která týmu zajistila trofeje z ESL Pro League, IEM Rio a samozřejmě I BLAST Paris Majoru. Poslední zmiňovaná výhra udělala z Dupreeha žijící legendu, je totiž jediným hráčem, kterému se povedlo vyhrát pět Counter-Strike majorů. A jak to vypadá, nemá v plánu u tohoto čísla dlouho zůstat.

Jak se vyhozený hráč k celé situaci postavil? Veřejně prohlásil, že se necítil, jako by jeho cesta s týmem měla končit, ale respektuje rozhodnutí organizace a přeje jim jen to nejlepší. Pořád údajně cítí, že je na svém herním vrcholu a přál by si příští rok vyhrát svůj šestý major. Jak ale sám prohlásil, vyhrát major není jednoduchý úkol.

Tato změna přišla v den, kdy I Astralis, ve kterých se Dupreeh proslavil, oznámili úplné překopání soupisky. Můžeme tedy očekávat supertým složený z veteránů hry? Nejspíše ne, ale představa je to skutečně pěkná, několika fanouškům by určitě tento nostalgický zážitek vehnal slzy do očí.