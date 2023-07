Evil Geniuses se tento rok v CS:GO až překvapivě nedaří

Všichni fanoušci CS:GO nejspíše tuší, že Evil Geniuses se tento rok skutečně nedaří. Ale to, jak moc se jim proti nejlepším týmům ve hře nedaří, je až šokující a tak špatná čísla nejspíše nikdo neočekával.

Týmu se podařilo proti týmům z TOP 50 podle HLTV jen 7 map ze 40. Pokud to spočítáme, zjistíme, že tým dosahuje naprosto katastrofálního win-ratu 17.5 %. V těchto sedmi mapách se týmu povedlo vyhrát jen dvě série.

První z nich byla proti Heroic ve skupinové části Blast Premier Spring, ti byli v tu dobu podle HLTV považováni za nejlepší tým na světě, takže prohra proti outsiderům mnoho diváků překvapila. Druhými z nich byli Imperial Esports, které se týmu povedlo porazit v BO1 sérii na Paris Major 2023 Americas RMR.

Organizace se podle všeho snaží do týmu dostat velká jména, která by jí mohla pomoct vrátit se na vrchol, ale nevypadá to, že by se jí zrovna dařilo. V jednu chvíli podle uniklých informací měla možnost mít pod sebou nadějnou soupisku, ale to nakonec nedopadlo. Tým byl tím pádem nucem do hlavní soupisky přidat hráče z akademického týmu, což je přinejmenším riskantní.