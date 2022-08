Nadeshot by rád vlastnil tým CS:GO. Je to ale obtížné

Výkonný ředitel organizace 100Thieves Matthew “nadeshot” Haag se v nedávném streamu vyslovil v tom smyslu, že by rád v budoucnosti vlastnil esportový tým zaměřený na CS:GO. Zároveň ale připustil, že na cestě k tomuto cíli vede řada překážek.

Nadeshot zmínil, že by se už dlouho rád stal součástí scény kolem CS:GO. Podle jeho názoru je tahle konkrétní hra velmi náročná, co se týče spravování a vybudování týmu, který bude schopen vyhrávat. Pokud by ale prý rozhodnutí leželo jen na něm, pak by 100Thieves do této hry rozhodně investovali.

„Kdyby bylo po mém, měli bychom tým CS:GO už dnes. Tu hru miluju. Miluji komunitu, miluji rivalitu, miluji historii hry, je neuvěřitelné sledovat, co se v ní děje," uvedl Haag. „Je to velmi nákladné, je velmi těžké vybudovat vítězný tým... Je tam spousta překážek," dodal následně.

Zároveň zmínil, že si velmi váží všech, kteří do CS:GO investují. Hráči, kteří mají oblíbený tým, by jej dle jeho názoru měli podporovat nákupem samolepek, protože všechny získatelné peníze jsou velmi potřeba.

Je třeba zmínit, že 100Thieves v minulosti týmy na CS:GO měli, v roce 2017 organizace získala lineup bývalého týmu Immortals, v roce 2019 se pak dostala ke hráčům z týmu Renegades. Uvidíme, zda v budoucnu přikročí k větší a dlouhodobé investici a vybudují celek, který bude schopen konkurovat špičkám CS:GO.