NAVI v Paříži zklamali, S1mple se do play-off nepodívá

S1mple nebude moci předvést své schopnosti před živým publikem na turnaji BLAST Paris Major, protože byl spolu s Natus Vincere po porážce s FaZe Clanem z turnaje vyřazen.

Karrigan a jeho parta se utkali s týmem NAVI v bracketu Legends Stage, což v podstatě znamenalo, že do play-off mohl postoupit pouze jeden ze dvou legendárních CS:GO týmů. Nakonec to byli právě s1mple a NAVI, kteří po dnešní prohře 2:1 s FaZe okusili hořkou porážku.

Samotný zápas nemohl být vyrovnanější, mnoho hráčů jej po skončení na sociálních sítích označilo za velké finále. Byla to totiž podívaná, která si takové označení opravdu zaslouží. Nejdříve NAVI vyhráli mapu Overpass, kterou si vybrali FaZe, ale na následující mapě Mirage dominovali zase FaZe. Poté se oba týmy vrhly na mapu Anubis, jejíž závěr si vyžádal dvě prodloužení, přičemž FaZe nakonec zvítězili s výsledkem 22:19.

Neúspěch NAVI na Legends Stage pařížského Majoru bude znamenat, že tato organizace poprvé za posledních šest let nepostoupila do play-off turnaje sponzorovaného společností Valve. Naposledy se NAVI nekvalifikovali do rozhodující fáze CS:GO Majoru během turnaje PGL Kraków Major v roce 2017.

Díky tomuto vítězství se FaZe připojili k dalším pěti týmům, které se již kvalifikovaly do play-off, zatímco další dva postoupí 16. května.