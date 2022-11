Titul hráče CS:GO uplynulé dekády vybojoval s1mple

Získat ocenění za nejlepšího hráče roku je samozřejmě obrovský úspěch. Když se vám ale povede být nejlepším hráčem dekády, tak už to skutečně chce pořádnou oslavu. Právě takovou by teď měl začít plánovat Oleksandr Kostyliev, známý pod přezdívkou s1mple.

Organizace ESL jej totiž ocenila za jeho dlouhodobé úspěchy a přiřkla mu titul nejlepšího hráče CS:GO uplynulé dekády. S1mple je jedním z nejúspěšnějších individuálních hráčů na scéně, ve které se pohybuje už od roku 2013. Vystřídal několik týmů, od roku 2016 působí v celku Natus Vincere, nedávno tu prodloužil smlouvu až do roku 2025.

Dohromady získal rekordních 21 medailí HLTV MVP, trofej Major a Intel Grand Slam a řadu dalších trofejí S-Tier a byl vyhlášen nejlepším hráčem let 2018 a 2021 a druhým nejlepším hráčem let 2019 a 2020.

„Teď bude spousta memů, spousta zlých slov a také dobrých slov, ale to je rozdíl mezi mnou a ostatními - je mi to jedno, prohraju, vyhraju - vím jedno, nikdo mě nezlomí, nikdy, jen nezapomeňte, že jsem z Ukrajiny a jsem dost silný. A nezapomeňte podpořit mou zemi, potřebujeme to víc než cokoli jiného, děkuji vám za všechno, děkuji VŠEM,“ poděkoval s1mple svým fanouškům.