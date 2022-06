Nejdražší nůž v CS:GO stojí přes 35 milionů korun

Mikrotransakce a pořizování kosmetických předmětů do her se může hodně prodražit, ostatně se svou zálibou v mobilním hitu Candy Crush Saga vím, o čem mluvím. Jen zřídka se ovšem bavíme o situaci, kdy má nějaký herní předmět milionovou hodnotu. Právě to je ale případ jednoho konkrétního nože v CS:GO.

Nůž s názvem Factory New Karambit | Case Hardened se vzorem Perfect Blue Gem je v současnosti tím nejdražším, který můžete vlastnit. Jeho hodnota je vyčíslena na neskutečných 1 a půl milionu dolarů, v přepočtu tedy kolem 35 milionů korun. Tvoří ji kombinace faktorů, mezi které patří samotný skin, vzor a také fakt, že je nůž zcela nepoužitý.

Skin momentálně vlastní čínský sběratel, který vystupuje pod přezdívkou Blue King, a jeho přibližná hodnota je určena nabídkou, kterou dostal koncem minulého roku. Jiný sběratel mu přes prostředníka nabídl 1,2 milionu dolarů v Bitcoinech, na což Blue King reagoval strohou odpovědí, že je taková ceny příliš nízká.

Největší podíl na ceně 1,5 milionu dolarů má vzor. Existuje asi 13 různých vzorů Blue Gem Karambitů, ale číslo 387 je bez jakékoli viditelné stopy zlata. Celá strana, která je pro hráče obvykle viditelná, je průzračně modrá pouze s několika tmavými skvrnami. Podle CSGOFloat existuje jen osm takových exemplářů.

Uvidíme, zda se Blue King někdy rozhodne nůž prodat. S ohledem na to, že současná cena je pouhým odhadem, může se klidně stát, že v budoucnu půjde do světa za ještě větší peníze.