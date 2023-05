Olofmeister měl při streamování nebývalé štěstí

Olofmeisterovi se na streamu opravdu zadařilo, během pár minut se mu během otevírání beden na streamu podařilo otevřít dva nože. To by nebylo nic zase tak nezvyklého, na každého se občas usměje štěstěna. Legendárnímu hráči, který je znám převážně díky svému působení ve Fnaticu a FaZe, se ale podařilo dvakrát otevřít ten samý nůž.

Nejprve se mu podařilo otevřít Shadow Daggers: Bright Water ve stavu Factory New, poté otevřel dalších šestnáct beden, po kterých na něj ale čekalo překvapení – další Shadow Daggers, tentokrát ale ve stavu Minimal Wear.

A jaká je vůbec šance na získání jednoho nože z bedny? V minulosti by veškeré výpočty byly jen spekulacemi, ale Valve bylo v roce 2017 nuceno odhalit, jaké jsou šance na získání nože z bedny. Ty jsou přibližně 1:385 (0.26 %), to na papíře sice nevypadá na zrovna vysoké číslo, ale zamyslete se nad tím, kolikrát jste někoho viděli jen tak otevřít 385 beden. Na to, aby hráč otevřel nůž, musel by utratit 770 € jen za klíče.

Navzdory svému neuvěřitelnému štěstí nebyl Olofmeister s výsledkem spokojený. To, protože nože, které otevřel, mají dohromady cenu 281 Euro, což rozhodně není částka, která by legendárního hráče nějak ohromila, protože za svou profesionální kariéru si vydělal téměř milion dolarů jen z výher z turnajů.

Nikdo zatím netuší, jak to s noži dopadne, ale dá se očekávat, že olofmeister je nejspíše rozdá svým fanouškům, nebo s nimi zagamblí na stránkách, které to dovolují.