Valve spouští Dreams and Nightmares v CS:GO

Do CS:GO konečně s novým updatem dorazil case s názvem Dreams and Nightmares. Obsahuje 17 nových skinů od komunitních tvůrců a rozhodně je na co se dívat. Není také divu, prizepool pro autory byl více než velkorysý.

Valve původně loni v červnu nabídli komunitním účastníkům soutěže o tvorbu nových skinů 1 milion dolarů, který měl být rovnoměrně rozdělen mezi vítěze. V listopadu byla ale částka navýšena na 1,7 milionu dolarů.

Dohromady do soutěže dorazilo přes 15 tisíc příspěvků, nový skin dostaly téměř všechny součásti zbraňového arzenálu. Výjimku tvoří jen Galil AR a AWP. Všechny skiny mají, jak už název napovídá, snový motiv, prohlédnout si je můžete pod tímto odkazem.