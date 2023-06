Dota 2 mění systém monetizace pro svůj největší turnaj

Dota 2 - hra, ve které vznikl Battle Pass, se ho na svůj největší turnaj roku vzdává. Absolutně tak mění svůj systém monetizace, díky kterému byla ve světě známá.

Společnost Valve však nebyla spokojena s tím, jak se celá hra točí jen okolo turnaje The International a vydala tedy článek, ve kterém fanouškům vysvětlila, jak plánuje věci změnit. Tento rok prý vývojáři udělali experiment, ve kterém čas, který by strávili vytvářením obsahu do Battle Passu, věnovali vytvářením normálního herního obsahu.

Prvním výsledkem tohoto snažení je prý aktualizace 7.33, která do hry přinesla opravdu kvanta kvalitního obsahu a spoustu věcí ve hře překopala, čímž rozdělila komunitu na několik táborů. Jedna skupina hráčů byla s aktualizací spokojená a druhá si stěžovala na to, že hra již není tím, čím bývala. Po chvíli ale druhý tábor naštěstí utichl.

Fanoušci esportu jsou k novým změnám dosti skeptičtí, mohly by totiž znamenat, že jeden z největších esportových turnajů roku ztratí svou prestiž. Společnost Valve ale oznámila, že I tak v září chystá aktualizaci, která se má týkat The Internationalu a bude zatím neznámým způsobem pomáhat s financováním turnaje.

Jediné, co zatím víme, je, že to tentokrát nebude formou kosmetických předmětů, jak bylo již několik let zvykem. I tak se ale vývojáři hry budou snažit do hry přinést nové kosmetické předměty, jen už nejspíše nebudou zamknuty za vysokými levely battle passu, jejichž dosažení bylo bez zaplacení nemožné.