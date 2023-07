Gaimin Gladiators konečně poznali přemožitele

Týmu z jihovýchodní Asie se povedlo něco téměř nemyslitelného. Zastavili dominanci Gaimin Gladiators. A i když se jim nepodařilo dostat se do finále Riyadh Masters, získali si respekt, který si skutečně zaslouží. Odprostili nás totiž od Liquid vs. GG finále, kterého mají nejspíše dost i ti největší fanoušci obou týmů.

Do finále turnaje se ale přesto nedostali, narazili totiž na Liquid, kterému se povedlo dominantní vítězství ve dvou hrách, které dohromady netrvaly ani hodinu. I tak se jim ale povedlo připomenout fanouškům, že SEA Dota rozhodně není mrtvá a i když jsme o ní v poslední době tolik neslyšeli, neznamená to, že by za ostatními regiony nějak zaostávala.

Ve finále se nakonec setkali týmy Liquid a Spirit. Druhý jmenovaný zažívá těžkou sezónu. Celou ji musel strávit ve stínu svých mladších regionálních kolegů z 9Pandas a BetBoom – ty by se vklidu daly nazvat ruskými supertýmy. Skládají se totiž z toho nejlepšího, co region může nabídnout. To samé lze říct i o Spiritu, který má v týmu čtyři hráče, kterým se podařilo vyhrát TI, ale rozhodně kolem něj v aktuálně není tolik hypu.

To se ale s tím, jak se finále vyvíjelo, nejspíše rychle změní. Po první hře v sérii BO5 si fanoušci mohli říct, že série bude v rukách Liquidu. Opak byl ale pravdou, Spirit vyhrál tři následující hry a stal se šampionem turnaje. Hráči si tak domů odvezou pět milionů dolarů a cenu za nejlepší týmový obsah.