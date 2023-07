Puppey kritizuje DPC systém a navrhuje, jak ho zlepšit

Puppey se rozmluvil o tom, proč mu vadí Dota Pro Circuit a našel způsob, jak by Valve mohlo vše spravit. Sám je totiž jedním z hráčů, kterým nový systém sezón spíše ublížil. A po téměř patnácti letech na scéně by mohl tušit, jak systém vylepšit.

Je také jedním z mála hráčů, kteří se mohou pyšnit výhrou na tom nejprestižnějším turnaji ve hře – The Internationalu. A Puppey je jedním z pěti, kteří se mohou pyšnit tím, že byli těmi prvními, komu se tak podařilo. Od té doby se ale věci drasticky změnily a jeho kariéra tento rok jde jen dolů.

“Nemám rád časově roztahané ligy. Pro hru jsou za mě zbytečné. Dota je rychlá hra a věci se musí udát rychle, proto si myslím, že jí více přísluší turnaje než ligy. Mám rád, když mohu za týden, nebo za dva, pokud se jedná o větší turnaj, hotovo. Nelíbí se mi, když musím týden čekat na to, abych odehrál další zápas.”

Bývalo to ale ještě horší, DPC nyní trvá jen tři týdny, ale dříve zabralo šest týdnů s tím, že v jeden den se hrály zápasy z obou dvou divizí. Toto zkrácení otevřelo dveře organizátorům turnajů, mezi které patří například ESL, které rychle zorganizovalo svou vlaský Pro Tour, kterou organizátor chystá zakončit velkolepým turnajem Riyadh Masters.

Na to, jestli se Valve rozhodne vrátit se ke svému starému systému pěti majorů v sezóně, které doplňovala spousta turnajů od dalších organizátorů, nebo se rozhodne zůstat u aktuálního systému lig, odpověď nezná nejspíše nikdo. Je to ale něco, co by spousta profesionálů ocenila.