Puppey se vyjádřil ke změnám na soupisce Secretu

Dota 2 Team Secret se před letním splitem DPC rozloučil s Miroslavem “Boom” Bičanem a nahradil ho Saiefulem “Fbz” Ilhamem, který dříve působil v Boom Esports. Pro prvního zmiňovaného musela být sezóna skutečně tragická. Do týmu přišel jako náhrada za jednoho z nejlepších hráčů na světě a tak velké boty se mu zkrátka nepodařilo zaplnit.

Je ale hloupé tvrdit, že chyba byla jen v Boomovi. Ten v týmu původně působil jako midař, než byl přesunut na offlinku, kde se sice snažil ze všech sil, ale I tak na něm byla vidět velká nejistota, jelikož byl nucen hrát roli, kterou nikdy předtím profesionálně nehrál.

Osobnosti na panelu po zápase vyzpovídaly legendárního Puppeyho, kapitána týmu, a soustředily se hlavně na změny na soupisce. Puppey se soustředil hlavně na to, že Boom nebyl původně offlanerem a chyběl mu určitý um, který většina úspěšných offlanerů má.

“S Boomem se velmi dobře pracuje, ale v nové roli si byl nejistý. Offlaneři většinou zkoušejí zvláštní věci, nebo ví přesně, co udělat, aby tým vyhrál,” prohlásil.

Dodal, že z Booma by jednou mohl být skvělý offlaner, ale vše potřebuje svůj čas. A čas je to, co týmu momentálně nejvíce schází, protože hrozí, že by se poprvé za svou existenci nedostal na The International.