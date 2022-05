Ruský tým vyřazen z turnaje v DotA 2. Jeho člen nakreslil Z do minimapy

Probíhající ruská válečná agrese vůči Ukrajině už do herního světa stačila opakovaně zasáhnout a možná nejvíce se projevila právě v segmentu esportu. Ruští hráči a týmy nemohou na celé řadě turnajů a eventů startovat. Bohužel se ukazuje, že když už se nějaké akce účastnit mohou, nemusí to dopadnout dle představ pořadatelů.

To je případ kvalifikačního turnaje pro ESL One Stockholm Major v DotA 2. Ruský hráč Ivan "Pure" Moskalenko z týmu Virtus.pro se totiž rozhodl vyjádřit podporu invazní armádě nakreslením písmene Z, které se stalo symbolem ruské agrese, do herní minimapy. Mělo se tak stát o pauze mezi zápasy. Virtus.pro se turnaje zúčastnili pod jménem Outsiders, aby se vyhnuli omezením pro ruské týmy.

Ačkoli bylo Z k vidění jen pár sekund a spoluhráči jej rychle začmárali, incident stačil k vyloučení Moskalenka i celého zbytku týmu z kvalifikace. Autor malůvky nicméně tvrdí, že neměl v úmyslu zaujímat jakýkoli politický postoj a že výsledný obrázek vznikl náhodou během čekání, kdy si se zbytkem týmu jen tak čmáral. Pořadatelé nicméně zjevně nejsou natolik naivní, aby věřili na podobné zvláštní náhody.

Situace tím nicméně pro hráče neskončila, protože kromě vyřazení z turnaje následně dostal padáka z týmu, do něhož nastoupil teprve loni na podzim. Virtus.pro se v tiskovém prohlášení od jeho činu distancuje, zároveň ale uvádí, že trest vyřazení celého mužstva je extrémně tvrdý a zakládá nový precedent.

Písmeno Z, které byl napřed k vidění na invazní bojové technice, se časem stalo symbolem ruské agrese, který se objevuje na propagandistických materiálech a je označován za novodobou svastiku.