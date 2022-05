Tým Entity podepsal smlouvu s ruským hráčem, který má škraloup. Schytal za to kritiku

Po invazi na Ukrajinu se řada herních společností i esportových organizátorů z Ruska stáhla a tamní esportovci a týmy dostaly řadu omezení nebo rovnou kompletní stopku. Možná si vzpomenete na kontroverzi, kterou způsobil Ivan Moskalenko alias Pure, když během startu v turnaji v DotA 2 nakreslil do mapy písmeno Z, které je symbolem ruské agrese.

Moskalenko byl v té době členem týmu Virtus.pro, který na turnaji startoval pod názvem Outsiders, aby obešel omezení. Za svůj přečin byl s celým týmem z turnaje vyřazen a krátce na to přišel i o své angažmá. Nové místo ale nehledal nijak zvlášť dlouho.

Tým Entity na sociálních sítích oznámil, že s Moskalenkem podepsal smlouvu a ruský hráč se stává novou posilou na carry pozici. Nahradil Remca "Crystallise" Aretse, který odešel do Team Secret, Entity v tiskové zprávě uvádí, že pro tuto roli bylo zvažováno větší množství kandidátů a před podepsáním smlouvy s Moskalenkem se organizace ujistila, že svým nedávným přečinem nemyslel nic špatného.

New Tour, New Carry



We're excited to announce that Pure will be our new carry player.



Welcome to the squad, Ivan #EntityEU pic.twitter.com/QtjNeFrO4A