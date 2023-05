xQc vysvětlil, proč preferuje Dotu před LoL

xQc je známý svou širokou škálou obsahu a nejnověji se tato ikona Twitche vrhla na hru Dota 2. Hra od společnosti Valve má s Twitchem dlouhou historii a často vystupuje jako konkurent League of Legends. Sám xQc však vyjádřil názor, že Dota 2 je lepší volbou, a tvrdí, že hra má duši, která LoL chybí. Zášt vůči Riot Games ale prý nechová.

To z jeho úst zaznělo během streamu z Doty 2 11. května 2023. Během svého respawn timeru se xQc nečekaně začal rozplývat nad Dotou a tvrdil, že má osobnější přístup než konkurenční MOBA od Riotu.

"Tato hra má duši. I když mám rád Riot Games, mám rád jejich jiné hry, jsem jejich velkým fanouškem. Jejich hry jsou bez duše. Nemají žádnou šťávu. Nemají žádný směr, prostě jen existují. Chápete?" řekl."Lidi tuhle hru hrajou míň, ale podívejte se. Podívejte, je to docela hezké. Je to docela hezký," pokračoval, když přiblížil kameru na okolní stromy pohupující se ve větru.

xQc již dříve uvedl, že cítí k Dota 2 větší náklonnost, a dříve ji hrál na streamu se smíšenými výsledky.

Největším důvodem návratu je pravděpodobně to, že Dota 2 nedávno dostala jednu z největších aktualizací vůbec, a to patch 7.33. Změnilo se mnoho zásadních částí hry, včetně spousty nových mechanismů a zbrusu nové mapy, na které se dá hrát. xQc už hru dlouho nehrál, takže 7.33 je ideální příležitost, jak do ní znovu naskočit.

Od doby, kdy xQc začal hru streamovat, jeho sledovanost poněkud poklesla. Při hraní Doty 2 má v průměru něco málo přes 25 000 diváků, což je sice méně než jeho Just Chatting obsah, ale stále by to stačilo na to, aby se většina oddaných streamerů Doty 2 červenala. I ti největší se často musí spokojit s pětinou diváků, které má xQc.