Fanoušci Fortnite chtějí zpátky skin Willa Smithe, má ho doplnit emote s fackou

Pokud sledujete udílení Oscarů, případně libovolný bulvár, asi vám neutekla žhavá kontroverze zahrnující herce Willa Smithe, komika Chrise Rocka a jednu pořádnou facku. Tu dal Smith Rockovi na pódiu poté, co prostořeký komik udělal relativně nevinný vtípek na účet Smithovy manželky Jady a jejího účesu.

Celá situace by si zasloužila maximálně pobavený úšklebek, fanoušci Fortnite ale celou situaci nenechávají jen tak a už volají po tom, aby se tento kulturní zážitek projevil v jejich oblíbené hře. Na internetu se objevila celá řada žádostí, aby Epic do nabídky vrátil starší skin Mika Loweryho z filmové série Bad Boys (Mizerové), kterého hraje právě Smith.

To ale není vše, zároveň má podle jejich názoru do hry přibýt také nový fackovací emotikon. S ohledem na to, jak velkým fenomém Fortnite je, bychom se podobnému kroku ze strany Epicu příliš nedivili, bohužel je ale zřejmé, že návrat skinu, jehož nabídka byla časově omezená, by zřejmě narazil na licenční problém. Facka by ale třeba projít mohla.

Fortnite nicméně momentálně řeší jiné záležitosti, například odstranění mechanismu stavění, jež se stalo středobodem aktuální sezóny.