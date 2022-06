Fortnite možná chystá režim z pohledu vlastních očí

Fortnite se minulý týden překlopilo do 3. sezóny 3. kapitoly s názvem Vibin' a ve hře se objevila celá řada novinek. Herní mapa prošla výraznou proměnou, velký kus západního pobřeží ostrova je úplně nový, zmizely tanky a obměnu zaznamenal i zbraňový arzenál.

Už koncem druhé sezóny do hry přibyl režim bez stavění, díky němuž do hry pronikla zbrusu nová skupina hráčů (mě nevyjímaje) a nečekaný krok se Epicu zjevně velmi vyplatil. Jak to nyní vypadá, možná to není jediná bezprecedentní změna, která hru obohatí. Dle informačních úniků totiž prý vývojáři testují hraní z pohledu vlastních očí.

Fortnite se na rozdíl od konkurenčních projektů typu PUBG (které nabízí obě varianty) nebo Apex Legends či Call of Duty Warzone (které jsou zase striktní FPS) dá hrát pouze z pohledu 3. osoby, tedy s kamerou za zády ovládané postavy. Ta je pro hráče výhodná zejména proto, že mu dává dobrou představu o dění v okolí.

Podle relativně známého a úspěšného leakera jménem Hypex ale dost možná do hry dorazí i pohled z vlastních očí. Své tvrzení podpořil obrázkem, na který se můžete podívat níže, zatím ale žádné doplňující informace nemá a není jasné, zda a případně kdy by nová kamera do hry dorazila.

zdroj: Foto: Hypex

V komentářích se nicméně objevila informace o tom, že kooperativní režim Save the World, se kterým kdysi Fortnite startovalo (a který okamžitě přestal všechny zajímat) měl first person pohled k dispozici už od začátku, jedná se tedy o pouhou implementaci jež existující technologie do battle royale režimu.