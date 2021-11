Fortnite v Číně končí, důvody jsou nejasné

Čínská verze Fortnite s názvem Fortress Night tento měsíc končí. Informoval o tom oficiální web hry, která je od své mezinárodní verze značně odlišná. Důvod ukončení provozu nebyl oficiálně oznámen.

Testování hry bylo ukončeno a už nyní není možné ji stáhnout ani se do ní registrovat. K 15. listopadu pak budou servery uzavřeny i pro existující účty. Mezi možné důvody je současná snaha čínské vlády omezit v zemi hraní her. Nové zákony například dětem pod 18 let věku zakazují hrát více než tři hodiny týdně.

Velkým mobilním poskytovatelům také vláda nařizuje registrace uživatelů pod skutečnými jmény a mimo jiné i zavádění rozpoznání obličejů, aby mohlo být dodržování zákona lépe sledováno. Vláda také dočasně pozastavila schvalovací procesy online her.

Fortress Night na rozdíl od běžné verze Fornitu neobsahovalo mikrotransakce, po devadesáti minutách hraní přestal hráč dostávat zkušenostní body a samozřejmě ve hře chyběly veškeré grafické assety, které jsou v rozporu s čínskými zákony, například lebky a podobně.