Fortnite vstupuje do čtvrté kapitoly s novou herní mapou a vylepšenou grafikou

Battle royale hit Fortnite už je na trhu přes pět let, vývojáři z Epicu ale neusínají na vavřínech popularity a stále vymýšlejí, co se hrou provést nového. O víkendu se hra překlopila do v pořadí již čtvrté kapitoly.

V rámci závěrečného eventu Chapter 3 jsme byli svědky zničení minulého ostrova a následně se v rámci nepříliš zábavné aktivity pokusili vytvořit ostrov nový. To se nakonec povedlo, a tak od včerejška mohou fanoušci řádit ve zbrusu novém prostředí.

Do hry přibyla celá řada novinek, například automatické přeskakování přes překážky, nová motorka, obměna zbraňového arzenálu a v neposlední řadě také systém perků, díky kterému si v průběhu zápasu můžete volit různé bonusy, třeba léčení při skrývání v křoví a podobně.

Samozřejmostí je i nový battle pass, ve kterém tentokrát najdete třeba skin Doom Slayera ze moderních Doomů v několika barevných variacích. V průběhu sezóny by se ale měl ve hře objevit také zaklínač Geralt z Rivie.

Jednou z na první pohled nejcitelnějších novinek je nicméně update hry na Unreal Engine 5.1 a implementace technologií Lumen a Nanite, díky kterým Fortnite znatelně prokouklo. Zatímco Lumen se stará o globální nascvícení, Nanite představuje nový systém geometrie modelů, díky kterému jsou mnohem detailnější a propracovanější.

Fortnite je k dispozici na současné i minulé generaci konzolí, na PC, Switchi i mobilních platformách.