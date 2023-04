Fortnite vzali útokem titáni. Spolupráce se slavnou značkou přináší skiny i nové zbraně

Fortnite si na své konto může připsat další spolupráci se známou značkou. Do populárního free-to-play battle royale totiž s novým updatem dorazily kosmetické předměty z anime Attack on Titan, skiny ovšem nejsou tím jediným, čím byla hra obohacena.

Do hry totiž přibyly speciální bedny s názvem Scout Regiment Footlocker, ve kterých je možné nalézt unikátní loot. Obsah je náhodný, nalézt byste v nich ale měli aspoň jednu ze dvou zbraní známých z Attack on Titan.

New Attack on Titan Chest spawn locations



via @FortniteDotGG pic.twitter.com/bTWUcNMAEb