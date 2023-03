Nová sezóna Fortnite nabídne neonový cyberpunk

Fortnite se na konci minulého roku dostalo do čtvrté kapitoly, její první sezóna ale zítra končí. Epic nyní vyslal do světa ochutnávku toho, co můžeme očekávat v té příští. Už z krátké ukázky je jasně patrná výrazná změna stylu od aktuálních středověkých motivů.

Nová sezóna ponese název MEGA a inspiruje se ve futuristickém cyberpunku a neony ozářeném Neo-Tokyu. Na herní ostrov přibyde nová lokace, podle zákulisních informací by se ale návratu měla dočkat i přepracovaná oblast Lucky Landing, kterou si mohou veteráni pamatovat z úplných začátků hry.

Battle Pass má tentokrát obsahovat crossovery s populárním anime Attack on Titan, další úniky ale hovoří i o spolupráci se sérií Resident Evil, která se ostatně již brzy připomene vydáním remaku čtvrtého dílu. Ve druhé sezóně bychom se prý také měli dočkat nového Star Wars eventu, který nepřinese jen tradiční světelné meče, ale i různé speciální schopnosti na bázi Síly.

Aktualizaci na novou sezónu si můžete stáhnout od zítřejšího dne a Epic upozorňuje, že bude o něco větší než obvykle. Mezi očekávané a dlouho spekulované novinky mimo jiné patří i implementace pohledu z první osoby.