Profesionální hráč nadobro opouští Fortnite kvůli šikaně

Bývalý člen týmu FaZe Evan ‘Cented’ Barron se musel s organizací rozloučit poté, co během zápasu použil hanlivý a rasistický termín pro černochy. Nyní ale oznámil, že se hrou a esportem končí nadobro, protože se skrz své provinění stal terčem kontinuální šikany.

Cented přijal svou vinu a pokusil se ji napravit mimo jiné finančním příspěvkem organizaci Black Lives Matter, ale i účastí na terapii a tréninku diverzity. Ani to ale zjevně nestačilo. Hráč na Twitteru uvedl, že samozřejmě neočekával brzké přijetí zpátky do herní komunity, zároveň ale nečekal ani to, že šikana ze strany prominentních členů hráčské obce potrvá tak dlouho.

„Přišel jsem o všechno: o příjem, o pověst, o organizaci, kterou jsem miloval a obdivoval. To jsem si zasloužil a měl jsem to očekávat,“ uznává svou chybu Canted. Přesto je ale podle něj smutné, že mu ostatní zjevně nehodlali ani na okamžik dát druhou šanci.

„Lidé jako Logan 'Bucke' Eschenburg, Avivv a Donnie a jejich následovníci si téměř udělali osobní poslání šikanovat, obtěžovat a zničit mi jakoukoli šanci na vykoupení,“ uzavírá hráč. Šikana se prý projevovala jak přímo ve hře, kde se proti němu ostatní hráči domlouvali, tak v chatu, kde na něj byly údajně pořádány nenávistné nájezdy.

Kvůli útokům ze strany komunity se prý Canted uchýlil k sebepoškozování, zhubl a začal se bát zapínat svůj počítač. Pod příspěvkem, kde se s Fortnite loučí, se objevila jak slova podpory, tak i další výpady ze strany těch, podle kterých je jeho pokání příliš malé.