Stavění je zpátky ve Fortnite. Mód bez něj budí mezi hráči vášně

Nedávné dočasné vyřazení stavění z populárního battle royale Fortnite bylo dalším důkazem, že Epic se svým zlatým dolem dokáže velmi šikovně zacházet a přinášet mnohdy šokující změny. Stavění se nyní do hry zase vrátilo a pokud se vám stýskalo, můžete si jej opět užívat do sytosti.

Režim bez něj se ale stal trvalou součástí hry a celá řada hráčů to nese nelibě. Ačkoli dávají vývojáři jasně na výběr a ani jednu skupinu nijak nediskriminují, nebyla by to herní scéna, aby se neobjevily mnohdy agresivní nespokojené hlasy, podle nichž se jedná o učiněnou tragédii.

Vokální hardcore komunitě vadí, že absencí stavění se z Fortnite stává casual záležitost pro hráče bez potřebného skillu a že se jedná o počátek cesty do pekel. Epic nicméně zjevně ví co dělá, protože nový mód do hry přilákal nové publikum, což je přirozeně přesně to, o co vývojářům šlo.

Stavění se v minulosti ve Fortnite z počátečního hratelnostního obohacení stalo naprosto klíčovým systémem, který znamená rozdíl mezi zkušeným hráčem a zelenáčem a především mezi životem a smrtí. Režim bez něj je daleko přímořařejší a vhodný k osahání základních herních mechanismů. Oba módy vedle sebe mohou velmi snadno koexistovat, doufejme, že tvrdému jádru příznivců to nakonec dojde také.