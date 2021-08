Apex Legends konečně vůbec poprvé nabídne všechny mapy naráz

Apex Legends od studia Respawn Entertainment je jednou z nejpopulárnějších multiplayerových her dneška, především díky skvělé gunplay a pestrému žebříčku odlišných hrdinů, kteří mohou týmu pomoci v různých situacích. Jednou z nepříjemných potíží je ale nedostatečná rotace map, kvůli níž se navzdory skvělé hratelnosti můžete po čase začít nudit.

Právě tomuhle problému se nyní v Respawnu věnují a vůbec poprvé dají do rotace všechny tři dostupné mapy, tedy World's Edge, Kings Canyon a Olympus. Od uvedení Olympu v 7. sezóně se až dosud dvě zbylé mapy v rotaci střídaly.

Hlavní level designer hry Dave Osei na Twitteru oznámil, že rotace bude mít intervaly mezi 60 a 120 minutami, aby hráči neměli pocit, že hrají tu samou mapu pořád dokola. Doplnil ale také, že se tyto časy mohou v budoucnu změnit, pokud to bude potřeba.

In S10, World’s Edge will be the only playable map for the first week in Play Apex. Afterwards, all three BR maps (Kings Canyon, World’s Edge, Olympus) will rotate together for the first time.



These rotation times might not be perfect at launch, but we can adjust