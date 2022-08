Hrdinové pro League of Legends jednou dojdou, říká Riot. Je to prý ale ještě daleko

League of Legends, free-to-play MOBA od studia Riot Games, má v současné době 161 hratelných hrdinů, což je v rámci her naprosto bezprecedentní číslo. Hráči už delší dobu vývojáři přesvědčují, že je postav až příliš a bylo by vhodné výrazně zpomalit přidávání nových, optimálně jej úplně zastavit. To se ale ještě dlouho nestane.

Ačkoli by se mohlo zdát, že množství postav je výhodou, každý nový přírůstek přichází s novými mechanismy a vlivem na hratelnost, který hráči musejí brát v úvahu a komplexnost hry se tím samozřejmě zvyšuje, což je při aktuálním a stále rostoucím počtu čím dál náročnější. Magickou stovku vývojáři překonali už před dlouhými pěti lety a komunita přemýšlí, kdy bude s novými hrdiny konec.

V nedávném podcastu Broken by Concept se Matt Leung-Harrison z Riotu rozpovídal o tom, že na toto téma už proběhla interní diskuze. Vývojářský tým má ale prý pořád tolik nápadů a možností k experimentování, že zatím neexistuje definitivní číslo, na kterém se počet hratelných postav zastaví. Jednou to ale určitě přijde.

Hra běží už dlouhých 13 let a i když Leung-Harrioson připouští, že se množství nových nápadů zřejmě zpomalí, slibuje, že se hráči mají pořád na co těšit.